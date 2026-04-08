Maltepe'de, Belediye-Gönüllü İş Birliğiyle Ormanlık Alan Çöplerden Arındırıldı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi tarafından "El ele temiz bir Maltepe" sloganıyla düzenlenen gönüllü çevre temizliği kapsamında Başıbüyük–Büyükbakkalköy yol kenarı ve ormanlık alanda geniş katılımlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi, vatandaşları ve sivil toplumu bir araya getirerek, Başıbüyük–Büyükbakkalköy ormanlık alanında çevre temizliği etkinliği düzenledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen etkinlikte; belediye birimleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar birlikte hareket etti.

Belediye Meclis Üyeleri, Zabıta Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Maltepe Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği organizasyona Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Maltepe Şubesi, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Maltepe Kent Konseyi, Engelsiz Yaşam Tarım Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Dragos Musiki Derneği ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kurum ve gönüllü katıldı.

Etkinlik kapsamında toplanan atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken; elde edilecek katkıyla yaşlı komşular için yetişkin bezi desteği sağlanacak.