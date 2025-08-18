Maltepe'de Güzellik Salonunda Yangın

Maltepe'de bir güzellik salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altayçeşme Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kapalı olan güzellik salonundaki kozmetik cihazlarından birinin patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
