Maltepe'de Hırsızlık Girişimi: 3 Kadın Tutuklandı

Maltepe'de hırsızlık girişiminde bulundukları iki binadan çıkarken polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Şubat'ta Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde 2 binaya giren 3 kadının, apartman sakinlerince hırsızlık şüphelisi olduğu iddiası yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ikinci ihbarın yapıldığı binadan çıkan 3 şüpheliyi yakaladı.

Üst aramalarında 2 tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kapı açma aparatı ve 2 lehim tel ele geçirildi.

Çevredeki incelemelerde 3 kadının binalara girerek hırsızlık girişiminde bulundukları, ancak kapıları açamadıkları belirlendi.

Şüphelilerden S.A'nın (20) daha önce çeşitli suçlardan 26 kaydı, Z.A'nın (32) 28, N.F'nin (30) ise 85 evden hırsızlık kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin ihbar yapılan binalardan birinde hırsızlık eylemi için keşif yaparken güvenlik kamerasını fark edince yüzlerini kapatıp kaçtıkları anların görüntüsüne ulaşıldı.