Maltepe Yalı Mahallesi\'nde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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MALTEPE Yalı Mahallesi Çeşmeler Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada iş yerinin çatısında kısmı çökme meydana geldi. Yangın sırasında içeride bulunan 2 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.