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Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Maltepe\'de bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Maltepe Yalı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

03.02.2024 09:49
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MALTEPE Yalı Mahallesi Çeşmeler Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada iş yerinin çatısında kısmı çökme meydana geldi. Yangın sırasında içeride bulunan 2 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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