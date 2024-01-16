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Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı

Maltepe'de yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan elektronik sigara ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara, bandrolsüz sarma sigara, dolu makaron, elektronik sigara likidi ve kaçak tütün ele geçirildi.

Maltepe\'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı
16.01.2024 - 12:45,
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MALTEPE'de elektronik sigara ve tütün mamullerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de farklı adreslerde çok sayıda kaçak elektronik sigara ve tütün mamulü  bulunduğu, bu ürünlerin el altından satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adresleri bir süre izledi. Yapılan çalışmaların ardından Fındıklı Mahallesi'nde 3, İçerenköy Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, F.Y., H.Y. ve M.Y. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 118 elektronik sigara, 95 paket, (bin 900 adet) bandrolsüz sarma sigara, 59 kutu (11 bin 800 adet) dolu makaron, 29 adet şişe içerisinde elektronik sigara likidi, 19 paket farklı marka kaçak sigara, 6 adet seyyar elektronik sigara, 3,5 kilogram kapalı bandrolsüz ve kıyılmış tütün, kovalar içerisinde elektronik sigara likitleri, kaçak elektronik sigara likit üretiminde kullanılan şırıngalar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 24 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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