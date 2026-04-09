Maltepe'de Kent Arkeolojisi Sempozyumu Kitabı Lansmanı Yapıldı
Maltepe'de Kent Arkeolojisi Sempozyumu Kitabı Lansmanı Yapıldı

09.04.2026 10:40
İstanbul Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 'İstanbul'un Katmanları: Kent Arkeolojisi ve Maltepe Sempozyumu'nda sunulan bildirileri içeren kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Törene alanında uzman isimler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Maltepe Belediyesi tarafından, 2025 yılının Eylül ayında düzenlenen 'İstanbul'un Katmanları: Kent Arkeolojisi ve Maltepe Sempozyumu'nda sunulan bildirileri içeren 126 sayfalık kitabın lansmanı yapıldı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım töreni, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin dinletisiyle başladı. Lansmana Küçükyalı Arkeopark proje yürütücüsü Esra Ekşi Balcı, mimar Arzu Özsavaşçı, Doç. Dr. Ahmet Bilir, Mine Kiraz Vancı ve Ozan Eser Vancı, Yiğit Özar, belediye yetkilileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyum kitabının lansmanında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, bu çalışmanın Maltepe'nin tarihsel katmanlarını ve kültürel birikimini ele alarak geleceğe bırakılan güçlü bir kaynak haline geldiğini belirtti. Köymen, Maltepe'nin geçmişi, bugünü ve geleceği birlikte taşıyan bir kent olduğunu vurgulayarak, Küçükyalı Arkeopark'tan Vordonisi Adası'na uzanan zengin mirasın bu kitapta yaşamaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, bu tanıtımın yeni çalışmalar ve iş birlikleri için bir başlangıç olmasını dilediğini söyledi.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik ise, Küçükyalı Arkeopark'ı kent yaşamının aktif bir parçası haline getirmek için çalıştıklarını ve sempozyumu kamuoyunda canlı tutmayı amaçladıklarını açıkladı. Akçelik, ilçede yürütülen kültürel miras çalışmaları kapsamında, Maltepe Tren İstasyonu ve lojmanların kültür merkezi olarak değerlendirilmesi için başvuruda bulunduklarını, Vordonisi Adası ve Bostancıbaşı Köprüsü'ne yönelik çalışmaların sürdüğünü, Süreyyapaşa Köşkü'nün restorasyonuna yönelik adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, Maltepe'ye ilişkin akademik çalışmaları bir araya getirerek kapsamlı bir envanter ve kamusal bir kitaplık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

