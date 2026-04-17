Maltepe'de Kentsel Dönüşüm Şeffaflıkla Yürütülüyor

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, Başıbüyük Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm sürecinde mahalle sakinlerini karar mekanizmasının merkezine alarak, planlı ve sosyal odaklı bir dönüşüm modeli ortaya koyuyor.

Maltepe Belediyesi, Başıbüyük Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm sürecinde halkla doğrudan temas kurarak süreci birlikte yönetme yaklaşımını sürdürdü. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen başkanlığında, belediye yönetimi, mahalle muhtarlığı ve bölge sakinleriyle gerçekleştirilen toplantıda, dönüşümün teknik, hukuki ve sosyal boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda mevcut yapı stokunun durumu, dönüşümün hukuki çerçevesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygulamaları detaylı biçimde değerlendirilirken, izlenecek yol haritası da mahalle halkıyla paylaşıldı.