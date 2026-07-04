Maltepe'de Kuyumcu Soyuldu - Son Dakika
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Maltepe'de Kuyumcu Soyuldu

Maltepe\'de Kuyumcu Soyuldu
04.07.2026 13:37
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İstanbul Maltepe'de motosikletle gelen silahlı 2 kişi, kuyumcudan altın çalarak kaçtı.

İstanbul Maltepe'de bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, bir miktar altın çaldıktan sonra kaçtı.

Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi'ndeki kuyumcu, silahlı ve maskeli 2 şüpheli tarafından soyuldu.

Zanlılar, kuyumcudan bir miktar altın aldıktan sonra motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuyumcu dükkanında inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, Ekonomi, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Kuyumcu Soyuldu - Son Dakika

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