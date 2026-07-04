Maltepe\'de Kuyumcu Soyuldu

İstanbul Maltepe'de bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, bir miktar altın çaldıktan sonra kaçtı.
Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi'ndeki kuyumcu, silahlı ve maskeli 2 şüpheli tarafından soyuldu.
Zanlılar, kuyumcudan bir miktar altın aldıktan sonra motosikletle uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kuyumcu dükkanında inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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