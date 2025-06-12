Maltepe\'de Motosiklet Kazası

MALTEPE'de bir motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile tepki gösterirken önündeki İETT otobüsüne çarptı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün Maltepe'de meydana geldi. Caddede sollama yapan otomobil, yolun sol şeridinde seyir halinde olan motosikletin önüne çıktı. Korna çalarak otomobile tepki gösteren motosiklet sürücüsü, daha sonra sağ şeritten otomobile yaklaşarak eliyle tepki göstermeye devam etti. Bu sırada sürücüsünün dikkati dağılan motosiklet, önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü, bir süre sürüklendi. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.