Maltepe'de Motosiklet Kazası: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Maltepe ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 yaşındaki bebek, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cevizli Mahallesi Turgay Yolu Caddesi'nde 27 Mart'ta 16 yaşındaki B.E.'nin kullandığı motosiklet, bebek arabasında dedesiyle karşıya geçmeyi bekleyen A.Ö.'ye (2) çarptı.
Yaralanan bebek, çevredeki bir vatandaşın aracıyla hastaneye götürüldü.
Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü de olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan bebek hastanede hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
