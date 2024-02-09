Maltepe'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Maltepe'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Maltepe\'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Maltepe'nin Gülensu Mahallesi Telsizler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Ancak bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

09.02.2024 16:27
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Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülensu Mahallesi Telsizler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye atan güvenlik güçlerince fark edilen yangın yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürülen yangında bir dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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