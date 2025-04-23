Maltepe'de Petshopta Uyuşturucu Operasyonu

Maltepe'de petshopa düzenlenen uyuşturucu operasyonda 100 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonrası Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan petshopa operasyon gerçekleştirildi.
İş yerinde yapılan aramada 138 paket içinde yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda Önder G. (28), Seyit Muhammet A. (26), Burak T. (26) ve Selim Can A. (27) gözaltına alındı.
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