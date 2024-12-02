Maltepe ilçesinde yola çıkan servis minibüsü, D-100 kara yolunda ilerlediği sırada bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otoyolda savrulan minibüs devrildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kartal istikameti trafiğe kapatıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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