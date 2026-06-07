Maltepe'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Maltepe'de Silahlı Saldırı

Maltepe\'de Silahlı Saldırı
07.06.2026 14:31
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Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne maskeli saldırganlarca silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Yüzleri maskeli 2 kişi, Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki binaya sabah saatlerinde geldi.

Şüphelilerin silahla ateş açtığı binaya 2 kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Maltepe, Güncel, Otokoç, Polis, Suç, Son Dakika

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