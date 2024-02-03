Maltepe\'de Tarihi Kıraathanede Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

MALTEPE'DE TARİHİ KIRAATHANEDE YANGIN; 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE'de tarihi kıraathanenin çatısı alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında çatıda kısmı çökme yaşanırken, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Büyük çapta hasar meydana gelen tarihi kıraathanenin dizilere de ev sahipliği yaptığı öğrenildi.
Yangın saat 09.00 sıralarında Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Çeşmeler Sokak'ta bulunan bir kıraathanede çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada binanın çatısında çökme yaşandı. Yangın sırasında içeride bulunan 2 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, tarihi kıraathanede büyük çapta hasar meydana geldi.
Görgü tanığı İlyas Aydeniz, "Üst katta yatanlar vardı. Yatanlar elektrikli sobayı galiba açık bırakmışlar. İçeride yatanlara seslendik, dışarı çıktılar. Ahşap, tarihi bir yer" diye konuştu. Yangın çıkan kıraathanenin bitişiğindeki iş yeri sahibi Abdurrahman Bozkurt, "Yangının neden çıktığını bilmiyorum, yangın asmalı kahvehaneden çıktı. Benim iş yerimle alakalı olan bir şey değil. Kurtlar Vadisi dizisinde kullanılan kahvehane burası" dedi.
Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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