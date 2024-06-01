Maltepe\'de trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

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Maltepe'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında anne ve babasıyla birlikte yaralanan 4 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan 2 şüpheli yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta Esenkent Mahallesi D-100 yan yol ile sokak kesişiminde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin çalışma başlattı.

Baba E.C.K. (35), anne E.K. (27) ve 4 yaşındaki çocuklarının kazanın ardından sağlık ekiplerince gerçekleştirilen müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildiği, şüphelilerin ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Aynı gün yakalanan E.K. ve D.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavisi devam eden 4 yaşındaki çocuğun bugün hayatını kaybetmesi üzerine şüpheliler polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Karakola götürülen E.K. ve D.Y, işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.