Maltepe'de Trafik Tartışması: Kadına Şiddet ve Telefon Yağması

Maltepe'de, trafikte yaşanan tartışmada bir kadın sürücünün telefonunu aldıkları, çocuklarını da darbettikleri öne sürülen 2 sanıktan birine 10 yıldan 15 yıla, diğerine de 11 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, görüntü tutanaklarında tarafların trafikte yaşadığı tartışmaya ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi.

İddianamede, tutuklu müşteki sanık Burak Yılmaz ve tutuklu sanık Abdülhamit Turan'ın trafikte çocuklarıyla seyahat eden Emine Topçu'yla tartıştıkları, kadının olayı kaydettiği sırada bu kişilerin telefonu aldıkları ve tartışmanın büyüdüğü anlatıldı.

Emine Topçu'nun cep telefonunun cebir ve tehdit kullanarak alınması gerekçesiyle sanıkların birlikte hareket etmekle eylemlerinin "yol kesmek suretiyle yağma" suçuna sebebiyet vereceğine dikkatin çekildiği iddianamede kadının ifadesine de yer verildi.

Topçu, çıkan tartışmada Burak Yılmaz'ın şoför kapısına doğru geldiğini, cama defalarca yumruk attığını, kayda almak için camı açtığında koşup bağırarak, elinden aldığı telefonunu araca fırlatıp kendi otomobiline bindiğini beyan etti.

Yılmaz'ın plakasını kayda almak için aracından indiğini anlatan Topçu, bu esnada diğer sanık Abdülhamit Turan'ın da bağırmaya başladığını, elindeki telefonu alıp otomobiline götürdüğünü ifade etti.

Topçu, araçta bulunan kızının telefonuyla polise haber vermek istediği sırada Turan'ın bunu da elinden aldığını, geri almak istediğinde ise kafasına yumrukla vurduğunu, cep telefonunu yere atıp kırdığını öne sürdü.

Daha sonra Abdülhamit Turan'ın, oğlunun yakasından tutarak 4-5 defa yumruk attığını iddia eden Emine Topçu, sanığın kızına da yumruk atmak istediğini ancak vuramadığını anlattı.

Suçlamaları reddedip kadını suçladı

Müşteki sanık Burak Yılmaz ise "Trafikte tartışma yaşadığım Emine Topçu elinde bulunan cismi kafama doğru attı. Cisim burnuma denk geldi ve araç içerisine düştü. Emine Topçu üzerime çullanarak cismi almaya çalıştı. İleride telefonu polislere teslim edeceğimi söyledim ve vermedim. Biz yolumuza devam ettik. Emine Topçu, aracıyla önümüzü keserek durdurdu. Turan kimseye vurmadı. Olayda fiziki bir müdahale bulunmadı." iddiasında bulundu.

İddianamede müşteki sanık Burak Yılmaz hakkında, "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Sanık Abdülhamit Turan için Topçu'ya karşı, "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, çocukları E.A.T. ve Y.A.T'ye karşı ise "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 11 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi.

Ayrıca, Burak Yılmaz'a karşı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenen müşteki sanık Emine Topçu hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması talebinde bulunuldu.

İddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.