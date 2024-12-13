Maltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına aldı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Aralık'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Cevizli Mahallesi'ndeki evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Özel Harekat ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.B, E.O. ve K.P. yakalandı.

Şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan toplam 55 kaydı olduğu belirlenirken, R.B'nin 3 suçtan, E.O'nun ise 5 suçtan arandığı anlaşıldı.

Adresteki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, 26 bin 200 lira, 5,5 gram narkotik madde, 2 öğütücü ve çok sayıda şeffaf paket ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.