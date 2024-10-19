Maltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıntepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 304,99 gram eroin, bir miktar bonzai, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 16 fişek ve 2 bin 995 lira para ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli K.A. (30) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerininin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.