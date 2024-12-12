Maltepe\'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

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MALTEPE'de polis ekipleri içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen servis minibüsüne operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada 810 gram marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Aralık günü bir servis minibüsünün içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Aracın plakasını tespit ederek takibe alan ekipler, Küçükyalı Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin araca bindikten sonra sürücü ile para alışverişi yaptığını belirledi. Araca baskın düzenleyen ekipler, sürücü A.K.(36) ile araca sonradan binen M.A.G.'yi(54) gözaltına aldı. Ekiplerin, minibüse düzenledikleri operasyon bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

810 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda servis sürücüsü A.K.'nin aynı mahallede bulunan evinde arama yaptı. Aramada 810 gram marihuana isimli uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 22 mermi ile 62 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.