Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Maltepe\'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de K.G. uyuşturucu satışından tutuklandı, evinde 120 gram marihuana bulundu.

MALTEPE'de uyuşturucuyu evinin penceresinden atarak satış yaptığı belirlenen K.G. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 120 gram marihuana, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu temin etmek için olay yerine gelen Y.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 14 Ağustos'ta İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine sokak polis ekiplerince takibe alındı. Bir süre sonra bölgeye gelen Y.B., ekipler tarafından durduruldu. Y.B.'nin, uyuşturucu madde temin etmek amacıyla bölgeye geldiğini söylediği öğrenildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Operasyonda K.G. yakalanırken, evde yapılan aramada 120 gram marihuana, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi. K.G.'nin yapılan sorgusunda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin uyuşturucu madde satışını, ikametinin penceresinden dışarıya atarak gerçekleştirdiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.B. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Y.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken K.G. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, Maltepe, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü
Sandıklı’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Sandıklı'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:30
Altın fiyatları uçuşta Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
10:29
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz! İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
09:15
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 11:02:20. #7.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.