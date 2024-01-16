Maltepe\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

MALTEPE'de uyuşturucu ticareti yapmak için ev kiraladığı tespit edilen F.A. operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 517 gram marihuana ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de F.A.(26) isimli bir kişinin kiraladığı evde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar aldı. Ekipler bunun üzerine Yalı Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda F.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 2 parça halinde toplamda 517 gram marihuana, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 585 lira ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.