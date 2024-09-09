Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İçerenköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu madde, telefon ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1920 lira para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının sorgulamasında çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunduğu, 2 dolandırıcılık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti: 1 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?