Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de Yayaya Saldırı: 2 Gözaltı

20.03.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de araçtan inerek yayaya saldıran 2 kişi gözaltına alındı, 360 bin lira ceza kesildi.

MALTEPE'de trafikte araçtan inerek yayaya saldıran 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere 360 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Olay, 19 Mart günü saat 15.45 sıralarında Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikteki 2 kişi araçtan inerek yolda bekleyen yayaya saldırdı. Sanal medyaya yayılan saldırı görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliler S.A. (33) ve Y.Ö. (37)'yü gözaltına aldı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek veya araçtan inmek' suçu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 2 ay trafikten men edilirken, sürücü Y.Ö.'nün ise ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Maltepe, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 19:50:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.