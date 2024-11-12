Maltepe'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sahil yolunun Yalı Mahallesi mevkisinde Kadıköy istikametinde ilerleyen 3 otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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