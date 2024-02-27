Maltepe Musiki Eğitim Vakfı, Canan Okuyor konseri düzenliyor

Sanatçı Fikret Erkaya tarafından kurulan Maltepe Musiki Eğitim Vakfı, yarın Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde "Canan Okuyor" başlıklı konser verecek.
Kurulduğu 1991'den bu yana çok sayıda ses getiren etkinliğe imza atan vakıf, klasik Türk müziği meraklılarına verdiği eğitimlerle musiki geleneğini yıllardır koruyor.
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şef Yardımcısı Hulusi Yücebıyık, konsere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikseverleri yeniden Türk müziğinin klasik ve neo-klasik eşsiz eserleriyle buluşturacaklarını belirterek, "Konserin ismini, repertuvarda bulunan ve Ali Rıza Avni Bey'e ait bir acemaşiran şarkıdan esinlenerek verdik. Konserde daha birçok kıymetli eser, Musiki Eğitim Vakfı Korosu'nun, sazendelerin ve solistlerin icralarıyla buluşacak." dedi.
Vakfın yetiştirdiği genç yetenekler sahnede olacak
Genç müzisyen Ahmet Yağmur Kucur, konserde güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait "Aheste Çek Kürekleri Mehtap Uyanmasın" şarkısını Nihavend makamında seslendirecek.
Müziğe 9 yaşında Maltepe Musiki Eğitim Vakfı çatısı altında başladığını dile getiren Kucur, "Vakıf bünyesinde Murat Aydemir'den tambur dersleri alarak başladım. Uzun yıllar derslerimiz devam etti. Yaklaşık 10 yıl kadar hocamdan ders aldım ve kendimi aslında burada yetiştirdim. Buradaki hocalarım sayesinde sözlü musikide de repertuvarımı geliştirmiş oldum. Tambur sazını da buradaki meşklere katılarak geliştirdim. Bu şekilde bana çok fayda sağladı buradaki çalışmalara katılmak." ifadelerini kullandı.
Kucur, çocukluğundan bu yana vakfa dair birçok hatıra biriktirdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:
"Burayla ilgili zihnimdeki şeyler hep çok güzeldir. Birçok arkadaşım oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik. 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nda ses sanatçısı olarak vazife yapmaya başladım. Geriye dönüp baktığım zaman da şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ki birikimimin ve tecrübemin büyük bir çoğunluğunu buradaki çalışmalarıma, burada istifade ettiğim hocalarıma borçluyum."
"Türk musikisini ve geleneksel sanatları yaşatma misyonu
Vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Fikret Erkaya ise öğrencilerin vakıf bünyesinde solfej, usul, nota, nazariyat ve repertuvar dersleri ile alanında uzman hocalardan çeşitli enstrüman dersleri aldığını kaydetti.
Erkaya, koro derslerinde klasik Türk musikisi, tasavvuf musikisi ve Türk halk müziğine ait örnekler üzerinde çalışıldığını belirterek, "Musiki Eğitim Vakfımızda musiki ilminin bütün dallarını icra ediyoruz. Batı müziği bölümünde klasik piyano, klasik gitar, çello, keman ve şan derslerini veren hocalarımız var. Türk müziğindeki bütün enstrümanların eğitimi de vakfımızda verilmekte. Ney, klasik kemençe, keman, ut, kanun, tambur, rebap ve lavta derslerinin hepsi vakfımızda görülmekte." dedi.
Boğaziçi Musiki Vakfı Türk Müziği Konservatuvarının, 2015'te vakıf bünyesine katıldığını aktaran Erkaya, " Kadıköy'de bulunan, vakfımızın ikinci merkezinde müziğin yanı sıra, hat, tezhip, minyatür ve dijital tasarım eğitimleri de verilmekte." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Erkaya vakfın, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen müzisyenleri ve müzikseverleri ağırlayıp onlara Türk müziğini tanıtma misyonu üstlendiğini de vurgulayarak, "Vakfımızın en önemli misyonu Türk musikisini ve geçmişten gelen hepsi çok değerli geleneksel sanatlarımızı yaşatmak, müzikseverlere ve gelecek nesillere en doğru şekilde anlatmak, aktarmak, yeni hocalar, sanatçılar yetiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.
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