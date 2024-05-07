Maltepe Sahil Yolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Maltepe Sahil Yolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Maltepe Sahil Yolu\'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Maltepe Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ve 4 otomobil karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem alırken, sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

07.05.2024 13:15
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Maltepe Sahil Yolu'nda bir kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sahil yolu Kadıköy istikametinde sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, Hakan Ş'nin kullandığı cipe çarptı. Aynı yönde ilerleyen 2 otomobilde daha hasar oluştu.

Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

İstanbul Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada orta refüje çıkan cipi ve üzerindeki kamyoneti kaldırmak için sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kadıköy istikametinde duran trafik, kaza yapan araçlar çekildikten sonra normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maltepe Sahil Yolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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