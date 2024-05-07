Maltepe Sahil Yolu\'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Maltepe Sahil Yolu'nda bir kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sahil yolu Kadıköy istikametinde sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, Hakan Ş'nin kullandığı cipe çarptı. Aynı yönde ilerleyen 2 otomobilde daha hasar oluştu.

Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

İstanbul Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada orta refüje çıkan cipi ve üzerindeki kamyoneti kaldırmak için sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kadıköy istikametinde duran trafik, kaza yapan araçlar çekildikten sonra normale döndü.