Maltepe'de Batan Gemiler Çocukların Oyun Alanına Dönüştü - Son Dakika
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Maltepe'de Batan Gemiler Çocukların Oyun Alanına Dönüştü

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Maltepe'de 2021 yılında lodos nedeniyle batan gemiler, havaların ısınmasıyla çocukların oyun alanı haline geldi. Çocuklar, gemilere çıkarak denize atlayarak yüzdü. Ancak bu durum çevre kirliliği ve güvenlik riski oluşturuyor.

09.06.2024 09:45
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MALTEPE'de, 2021 yılında lodos nedeniyle karaya oturan ve ardından batan gemiler, havaların ısınması ile birlikte çocukların oyun alanına dönüştü. Gemilere çıkan çocuklar, denize atlayarak yüzdü.

İstanbul'da 30 Kasım 2021 tarihinde şiddetli lodos meydana gelmiş, bu sırada halatları kopan gemiler alabora olmuştu. Yaklaşık 2 yıldır Maltepe sahilde bırakılan batık gemiler, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların oyun alanına dönüştü. Kayalıklardan yüzerek batan gemilere ulaşan çocukların güverteden denize atladıkları görüldü. Batan gemiyi oyun alanına çeviren çocuklar, zaman zaman güvenlik ekipleri tarafından uyarılsa da gün boyunca bu görüntülerin tekrarlandığı öğrenildi. Maltepe sahildeki batık gemiler bir taraftan çevre kirliliğine neden olurken, bir taraftan da havaların ısınmasıyla birlikte eğlenmek isteyen çocuklar için güvenlik riski oluşturmaya başladı.

Maltepe\'de Batan Gemiler Çocukların Oyun Alanına Dönüştü
Kaynak: DHA

Maltepe, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de Batan Gemiler Çocukların Oyun Alanına Dönüştü - Son Dakika
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