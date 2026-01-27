Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika
Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği Devam Ediyor

27.01.2026 13:45  Güncelleme: 15:08
Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 'Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği' birçok atölye ve etkinlikle çocuklara eğlenceli bir deneyim sunuyor. 1 Şubat'a kadar sürecek şenlikte, tiyatro, sinema ve çeşitli aktiviteler ile çocuklar yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği "Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği" devam ediyor. Şenlik kapsamında atölyelerden konserlere, çocuk tiyatrolarından sinema gösterimlerine kadar pek çok etkinlik çocuklarla buluştu.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği "Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği" Prof. Dr. Türkan Saylan ve Yaşar Kemal Kültür Merkezleri'nde tüm coşkusuyla devam ediyor. 19 Ocak'ta başlayan etkinlikler kapsamında Dijital Mikroskop, Kukla, Kil, Şehir Planlama, Kar ve Kuş Gözlemciliği atölyeleri, sinema ve tiyatro gösterimleri, çocuk kareokesi, çocuk şarkıları konseri, "Bubble Show" ve illüzyon gösterileriyle çocuklar yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

Spor, kültür, bilim ve sanat etkinliklerinden oluşan programlarla çocuklar hem eğlenip hem de sosyalleşme imkanı buldu. Etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayan çocuklar ve aileleri, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve Maltepe Belediyesi'ne teşekkür etti.

1 Şubat'a dek devam edecek şenlik takvimine ve duyurularına 'www.maltepe.bel.tr' adresinden ve Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

