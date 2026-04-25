Maltepeli Çocuklar Sporla Gelişiyor

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin fiziksel ile zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği spor kurslarının üçüncü dönemi devam ediyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden eğitimlerle çocuklara, spor bilinci küçük yaşta kazandırılması hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen spor kursları, Maltepeli çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kurslar, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Farklı branşlarda açılan kurslar geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Karate ve yüzme kursları 6-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenirken, cimnastik kursu 6-9 yaş grubuna veriliyor. Masa tenisi kursları 8-11 ve 12-16 yaş grupları için planlanırken, basketbol ve voleybol eğitimleri 8-12 yaş arası çocukları kapsıyor. Kick boks kursu ise 12-17 yaş arası gençlere yönelik olarak veriliyor. Ayrıca 13 yaş ve üzeri bireyler için yetişkin yüzme kursu da programda yer alıyor.

Hedef, çocukların erken yaşta sporla tanışması

Tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitim programlarıyla çocukların boş zamanlarını verimli değerlendirmesi, spor alışkanlığı kazanması ve özgüvenlerini artırması hedefleniyor. Aynı zamanda kurslar, katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak sağlıklı bireyler yetişmesine destek oluyor. Maltepe'de sporun yaygınlaştırılmasını amaçlayan bu çalışmalarla, çocukların erken yaşta sporla tanışması ve yaşam boyu aktif bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.