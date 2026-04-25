Maltepeli Çocuklar Sporla Gelişiyor

25.04.2026 17:08  Güncelleme: 18:31
(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin fiziksel ile zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği spor kurslarının üçüncü dönemi devam ediyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden eğitimlerle çocuklara, spor bilinci küçük yaşta kazandırılması hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen spor kursları, Maltepeli çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kurslar, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Farklı branşlarda açılan kurslar geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Karate ve yüzme kursları 6-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenirken, cimnastik kursu 6-9 yaş grubuna veriliyor. Masa tenisi kursları 8-11 ve 12-16 yaş grupları için planlanırken, basketbol ve voleybol eğitimleri 8-12 yaş arası çocukları kapsıyor. Kick boks kursu ise 12-17 yaş arası gençlere yönelik olarak veriliyor. Ayrıca 13 yaş ve üzeri bireyler için yetişkin yüzme kursu da programda yer alıyor.

Hedef, çocukların erken yaşta sporla tanışması

Tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitim programlarıyla çocukların boş zamanlarını verimli değerlendirmesi, spor alışkanlığı kazanması ve özgüvenlerini artırması hedefleniyor. Aynı zamanda kurslar, katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak sağlıklı bireyler yetişmesine destek oluyor. Maltepe'de sporun yaygınlaştırılmasını amaçlayan bu çalışmalarla, çocukların erken yaşta sporla tanışması ve yaşam boyu aktif bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD’den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor
İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi
Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu
Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

18:19
Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda’nın arasındaki boy farkı dikkat çekti
Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti
18:01
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor
17:05
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
15:32
İran’dan ABD’ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
15:28
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon Değeri tam 300 milyon TL
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
