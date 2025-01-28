Mamak Metrosu İhalesine EBRD Onayı

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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, "kamu yararı" gözeterek ilk ihalesini iptal ettiği, ikinci ihalede alınan en düşük teklifle ABB'nin 187,3 milyon Euro kar edeceği Mamak Metrosu'nun (Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı) finansmanına, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) onay geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, "kamu yararı" gözeterek ilk ihalesini iptal ettiği, ikinci ihalede alınan en düşük teklifle ABB'nin 187,3 milyon Euro (yaklaşık 7 milyar TL) kar edeceği Mamak Metrosu'nun (Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı) finansmanına, EBRD onay geldi. Bunun üzerine ABB, ihale sonucunu resmi olarak ihaleye katılan firmalara tebliğ etti. 14 günlük resmi itiraz sürecinden sonra ihale yönetmeliği doğrultusunda işlemlere devam edileceği kaydedildi.

ABB, EBRD'nin ihale kurallarına göre 22 Kasım 2024'te ikinci kez ihale gerçekleştirdi

ABB, başkentin metro ağını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. "A1 (Ankaray) Hattı Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi" için 15 Ocak 2024'te ihaleye çıkılmış, ön yeterlilik kriterlerini sağlayan 9 firma arasından 5'i teklif vermişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise kamu yararını gözeterek, "yüksek rakamlar nedeniyle ihaleyi iptal ettiklerini" açıklamıştı. İptalin ardından ABB, EBRD'nin ihale kurallarına göre 22 Kasım 2024'te ikinci kez ihale gerçekleştirdi. İhale çalışmaları kapsamında "daha rekabetçi tekliflerin temin edilmesi" hedeflendi. Sözleşmede para biriminin Türk lirası olarak değiştirilmesi ve fiyat farkının verilmesi gibi bazı değişiklikler de yapıldı.

Cengiz Holding ve Rönesans Holding katılmadı

Euro cinsinden yapılan ilk ihaleye beş firma katıldı, en düşük teklifi 575,1 milyon Euro ile Cengiz Holding verdi. İkinci ihaleye Cengiz Holding ve Rönesans Holding katılmadı. Sekiz firmanın girdiği ikinci ihalede en düşük teklif, 387,8 milyon Euro ile Gülermak A.Ş.'den geldi. Böylece 187,3 milyon Euro (yaklaşık 7 milyar TL) kar elde edilmiş oldu.

İhale sonucu firmalara tebliğ edildi

İkinci ihale sonrası teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirildi. Sözleşme dokümanları doğrultusunda Gülermak A.Ş.'nin "aşırı düşük sorgulama süreci" tamamlandıktan sonra ise İhale Komisyonu Raporu 13.01.2025 tarihinde ECEPP üzerinden kreditör konumda olan Avrupa İmar Kalkınma Bankası EBRD'nin uygun görüşüne sunuldu. EBRD tarafından ihale komisyon kararına 24 Ocak'ta "uygundur" görüşü verildi. Buna istinaden ihale sonucu ihaleye katılan firmalara sistem üzerinden tebliğ edildi. Tebliğden sonra yedi gün itiraz ve yedi gün cevap verme süresi olarak toplamda 14 günlük resmi itiraz sürecinden sonra, ihale yönetmeliği doğrultusunda işlemlere devam edileceği öğrenildi.

7,46 kilometrede 8 istasyon

Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Yapım İşi kapsamında; hat uzunluğunun yaklaşık 7,46 km, istasyon sayısının 8 adet, peron boyunun 90 metre, hattın tamamının yeraltında olması ve işin süresinin 3,5 yıl olması planlanıyor.