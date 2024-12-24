Mamak\'ta Gecekonduda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

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ANKARA'nın Mamak ilçesinde bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1615. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.