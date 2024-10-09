Mamak\'ta Okul Çevrelerine Denetim

Güncel

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, okul çevreleri ve servislere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Trafik Denetleme şubeleri ile Mamak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mamak ilçesinde 54 ilkokul, ortaokul ve lisenin çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Toplam 50 ekip ve 140 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul çevresinde bulunan vatandaşların kimlik sorgusu yapıldı. Ayrıca servis araçları ve özel otomobiller kontrol edilirken okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri de incelendi.