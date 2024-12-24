Mamak\'ta Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Kaçtı

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ANKARA'nın Mamak ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu kahvehaneye gelen 3 kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Kahvehane bulunanların da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada yaralanan 2 kişi, tedavi gördükleri hastanede yakalandı. Polis, olaya karışan 3 kişinin daha yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Mamak Saimekadın Mahallesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre; Ç.Ş., M.Ç. ve N.Ö., aralarında husumet bulunan M.A. ve Ş.A.'nın bulunduğu kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Ardından husumetlilere ait olduğu belirtilen otomobile ateş açan 3 şüpheli, yaya olarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bu sırada kahvehaneden çıkan ve saldırıdan yara almadan kurtulan M.A. ve Ş.A., otomobilden aldıkları silahla husumetlilerinin arkasından gidip, ateş açtı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışma mahallede endişe yarattı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin silahlı kavga ile yaptığı araştırmada saçma ve kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Ç.Ş. ve Ş.A., tedavi görmek için gittikleri hastanede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ile bir tabanca da ele geçirildi. Polis ekipleri kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.