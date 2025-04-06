Mamak'ta Yağmur Suları Evleri Bastı

'HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA EVİMİZİ SU BASIYOR'

Mamak ilçesinde Uzgörenler Sokak'taki 4 katlı dairenin kot 1'inci katında bulunan iki daireyi, su bastı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dairelerdeki su tahliye edilirken, evdeki eşyalarda hasar meydana geldi. Annesinin evini su basması üzerine olay yerine geldiğini söyleyen Özgür Şener, daha önce de bu evi su bastığını söyledi. Önceki baskında eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, "Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık. Eşyalarımızı yeniledik. Bu ikinci sefer su basması oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde komple su doluydu. Evin içerisi göl gibi. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk" dedi.

Kadircan GÜLER/ ANKARA,