Mamak ve Altındağ'a Su Yeniden Veriliyor - Son Dakika
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Mamak ve Altındağ'a Su Yeniden Veriliyor

Mamak ve Altındağ\'a Su Yeniden Veriliyor
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ASKİ, Mamak ve Altındağ'ın yüksek kesimlerine gece 23.30-00.00 arası yeniden su verecek.

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, su kesintisi uygulanan Mamak ve Altındağ ilçelerinin yüksek kesimlerine suyun gece saat 23.30 ile 00.00 arasında yeniden verileceğini bildirdi.

Mert, Mamak ve Altındağ ilçelerinin üst kotlarında uygulanan su kesintilerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

P10 ve P11 pompalama istasyonlarında art arda meydana gelen arızaların aynı bölgeye denk gelmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade eden Mert, sahadaki ekiplerin arızaları gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

Arızaların hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını belirten Mert, şunları söyledi:

"Dün yine P10 istasyonumuzda ciddi bir arızamız oldu. Dün ekiplerimiz, sabaha kadar o arızayı giderdiler. Orada 5 tane pompamız yanmıştı, onları değiştirdik. Ekiplerimiz hiç uyumadan şu anda buraya geliyorlar. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Gerçekten bu bizim de hoşumuza gitmeyen bir durum. Tüm çalışma arkadaşlarımızın hafta sonları, geceleri, gündüzleri yok. Bazen ASKİ'ye gerçekten onların baktığı noktadan bakmak lazım. Çünkü su bu, suyun bahanesi yok. Bir an önce suyu vermeye çalışacağız."

"HER ŞEYİ ARAŞTIRIYORUZ, AKLINIZA GELEBİLECEK HER ŞEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Mert, P11 istasyonunda da arıza olduğunu ifade ederek, "Yüksek kesimler bu susuzluktan etkileniyor. Aynı insanlara denk geldiği için aksilik yani, aynı insanlar susuzluk yaşıyor şu anda. Burada da sebebi netleştiremediğimiz trafomuz ve içerideki panolarımız yandı. Bunun birçok sebebi olabilir, arkadaşlar araştırıyor. Yangın içeriden, trafo bölümünden başlamıştı diye tahmin ediyoruz. Kablo yanarak buraya geliyor ve burayı patlatıyor. Tabii eski bir tesis burası, birçok sebebi olabilir. 'Şundan olmuş' diyemeyiz ama şu anda her şeyi araştırıyoruz, aklınıza gelebilecek her şeyi değerlendiriyoruz. Ancak bizim birincil önceliğimiz bu suyu bir an önce vermek" diye konuştu.

"60-70 TANE SU TANKERİMİZLE TAKVİYE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kesintiden etkilenen abone sayısı ve bölgedeki son duruma dair sayısal verileri paylaşan Mert, Altındağ ve Mamak'ın alt kotlarına suyun ulaştırıldığını, ancak üst kotlardaki pompalama ihtiyacı nedeniyle mağduriyetin sürdüğünü ifade etti. ASKİ yetkilisi, mağduriyeti en aza indirmek amacıyla sahada alınan tedbirleri şöyle özetledi:

"Yaklaşık 80 ile 90 bin arasında bir abonemiz bu durumdan etkileniyor. Muhtemelen su deposu olanları çıkarırsak 40-50 bin civarında abonemiz hiç su alamayacak durumda. Altındağ'ın ve Mamak'ın yüzde 80-90'ı şu anda su alıyor, sadece yukarı kotlarda problem yaşıyoruz. Su ihtiyacını karşılamak adına, özellikle işletmelere ve su talep eden vatandaşlarımıza şu anda 60-70 tane su tankerimiz var; bunlarla takviye yapmaya çalışıyoruz. Bu arızayı da hızlı bir şekilde gidereceğiz inşallah. Suyu bugün saat 23.30 ile 00.00 arası tekrar sisteme vereceğiz."

Kaynak: ANKA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Altındağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

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