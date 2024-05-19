Mamak Belediyesi, 19 Mayıs\'ta Sabahat Akkiraz ve Gökhan Kılıç\'ı ağırladı

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(ANKARA) - Mamak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla, Türk Halk Müziği sanatçıları Sabahat Akkiraz ve Gökhan Kılıç'ı ilçelilerle buluşturdu.

Mamak Belediyesi tarafından 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro'da 19 Mayıs'a özel düzenlenen Gençlik Konseri'ne; CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Mamak İlçe Başkanı Behçet Akdulum, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve ilçeliler katıldı.

Sabahat Akkiraz ve Gökhan Kılıç'ın sahne aldığı konserde, Başkan Gündüz Şahin'in sanatçı Akkiraz'dan şarkı isteği oldu. Sanatçıdan "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" parçasını söylemesini rica eden Başkan Şahin, "Bu şarkıya doyamıyoruz. Bu şarkının sözlerine doyamıyoruz" dedi.

Mamaklıların bayramlarını da kutlayan Şahin, "Zafer nedir biliyor musunuz? Zafer Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün 105. Yılını kutladığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm kahraman şehitlerimizi gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bugün her bir arada buradaysak işte onun eseri" diye konuştu.

Konser alanının Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldığı organizasyonda sahneyi ilk olarak Gökhan Kılıç aldı. Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendiren Gökhan Kılıç'ın ardından, sahne sırası Türk Halk Müziği'nin usta ismi Sabahat Akkiraz'a geldi.

Sanatçı, Şahin'in isteği olan "Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm" şarkısıyla Türk Halk Müziği'nin en sevilen türkülerini seslendirdi.