Mamdani'den Trump'ın Yasasına Sert Eleştiri - Son Dakika
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Mamdani'den Trump'ın Yasasına Sert Eleştiri

04.07.2025 10:52
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New York'ta belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Mamdani, Trump'ın yasasını 'soygun' olarak nitelendirdi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği ve dün Temsilciler Meclisi'nden geçen "Bir Büyük Güzel Yasası"nı "soygun" olarak nitelendirdi.

Mamdani, X hesabından yaptığı açıklamada, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen "Bir Büyük Güzel Yasası"na tepki gösterdi.

Yasanın zenginler için yapıldığını öne süren Mamdani, "Trump ve Kongre'deki Cumhuriyetçiler, ABD tarihinin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmeye çalışıyor. Sözde 'Büyük Güzel Yasa' soygundur, açık ve basit. ve bu, milyarder sınıfı ve onların göreve getirdiği politikacılar tarafından gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Tasarının durumu

ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi de Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını dün kabul etmişti.

Kapsamlı vergi indirimlerini içeren "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 214'e karşı 218 oyla kabul edilmişti.

Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunulacak.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması gibi konular yer alıyor.

Müslüman aday Mamdani'nin belediye başkanı ön seçimini kazanması

ABD'de dün açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Yerel Yönetim, New York, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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