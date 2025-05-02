Manas Destanı'nın Korunması İçin Yeni Yönetmelik - Son Dakika
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Manas Destanı'nın Korunması İçin Yeni Yönetmelik

Manas Destanı\'nın Korunması İçin Yeni Yönetmelik

Çin'in Xinjiang bölgesinde Manas Destanı'nın korunmasına yönelik yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

02.05.2025 18:10
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URUMQİ, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde UNESCO listesinde yer alan "Manas Destanı'nın" korunmasına yönelik yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Perşembe günü yürürlüğe konulan yönetmelik, Kırgız etnik grubunun geleneksel sözlü eserlerinden olan destanın korunmasını amaçlıyor.

"Manas Destanı", Tibet etnik grubunun "Gezer Han Destanı" ve Moğol etnik grubunun "Cangar Destanı'yla" birlikte Çin'deki etnik azınlıklara ait üç büyük kahramanlık destanından biri.

Destanda Kırgız folklorünün efsanevi kahramanlarından Manas ile onun soyundan gelen yedi neslin, kötü güçlere karşı verdikleri amansız mücadele, kararlı karakter, birlik, azim ve ilerleme ruhunu yansıtarak anlatılır.

26 maddeden oluşan söz konusu yönetmelikle, Kırgız somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan destanın koruma ve miras önlemleri, araştırma, çeviri ve yayın ve edebi ve sanatsal yaratım gibi açılardan sistematik biçimde korunması öngörülüyor.

2009 yılında UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne" dahil edilen "Manas Destanı", yazılı olarak kayda geçirilmesine yönelik çalışmalar öncesinde nesiller boyunca kendine özgü ritmik şekliyle şarkı olarak okunarak günümüze kadar geldi.

Mart ayında destanın 6. grup temsili mirasçıların biri olarak seçilen 59 yaşındaki Jannur Turganbay, "Bu yeni yönetmelikle yasal bir temele kavuşan 'Manas'ın' sergileyeceği gelişimle ilgili umutlar artık daha parlak" dedi.

Xinjiang Kültür ve Turizm Departmanı Müdür Yardımcısı Peng Cheng, yönetmeliğin kültürel mirasın yaratıcı dönüşümü ve yenilikçi gelişiminin teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Manas Destanı'nın Korunması İçin Yeni Yönetmelik - Son Dakika

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