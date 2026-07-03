Manas Üniversitesi\'nin 30. Yılı ve Hedefleri

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Dünyada rekabet gücü olan üniversitelerden biri hiç şüphesiz Manas Üniversitesidir." dedi.

Türkiye tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, eğitim ve bilimsel araştırmayı sosyal yaşam, kültür ve sporla harmanlayan modern ekosisteminin yanı sıra güvenli ve sürdürülebilir öğrenci odaklı kampüs modelini sunuyor.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KTMÜ'nün Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında imzalanan uluslararası anlaşmayla kurulan "Özel Statülü Devlet Üniversitesi" olduğunu hatırlattı.

Üniversitenin geçen yıl 30. yılını geride bıraktığına işaret eden Ceylan, "Türk dünyasının ortak bilim ve kültür gelişiminin en önemli ve en parlak kurumu hiç şüphesiz Manas Üniversitesidir. Geleceğe yön vermek için gençlerimizi özellikle eğitim anlamında yetiştirme gayretimiz hız kesmeden devam ediyor. Geleceğe en büyük yatırımın ancak eğitimle mümkün olacağına inanıyoruz. Dünyada rekabet gücü olan üniversitelerden biri hiç şüphesiz Manas Üniversitesidir." ifadelerini kullandı.

"Gücümüzü iki ülkenin cumhurbaşkanlarından alıyoruz"

Son yıllarda üniversitede uluslararasılaşma çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini belirten Ceylan, bu başarının arkasındaki en büyük gücün cumhurbaşkanlarının desteği olduğunu söyledi.

Ceylan, "Biz çok hızlı ilerleyen, genç ve dinamik bir üniversiteyiz. Bu gücü nereden alıyoruz? İki ülkemizin, yani Türkiye'mizin ve Kırgızistan'ımızın cumhurbaşkanlarından alıyoruz. Halkımızdan, bürokratlarımızdan alarak hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Biz biliyoruz ki bizim gibi, iki cumhurbaşkanı tarafından bu denli yakından takip edilen ve desteklenen bir başka üniversite yok. Bu aynı zamanda bizim en büyük gücümüz. Bu gücü arkamıza alarak daha iyi çalışmalar yapmakla kendimizi mükellef hissediyoruz." dedi.

Tatil günleri de dahil her gün bir bilimsel etkinlik

KTMÜ'nün bölgesel kalkınma ve sosyal sorumluluk projelerinde de önde olduğunu ifade eden Ceylan, kampüsteki bilimsel ve kültürel hareketliliği verilerle paylaştı:

"Neredeyse üniversitemizde her gün bir bilimsel etkinlik düzenlenmektedir. Geçtiğimiz akademik yıl, tatil günleri de dahil olmak üzere toplam 347 bilimsel etkinlik gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra kültür ve sanatta da geri kalmadık. Aynı dönemde 137 konser, sergi, gösteri ve yarışma düzenledik. Kaliteyi toplumla, bilimsel üretimi ise bölgesel kalkınmayla bütünleştirmeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk alanında ise 2025 yılında 230 etkinlik düzenlemiştik, bu yılın sadece ilk çeyreğinde bu sayı 105'e ulaştı. Bu etkinliklerin önemli bir kısmı, Kırgız halkının tarihsel ve kültürel hafızasını korumayı amaçlamaktadır".

Orta Asya'nın laboratuvar üssü ve yayıncılık atılımı

Üniversitenin araştırma kapasitesine ve yayıncılık faaliyetlerine değinen Ceylan, "Şu an itibarıyla 110 laboratuvarımızla Orta Asya'da en çok laboratuvarı olan üniversitelerin önde gelenlerinden biriyiz. Ayrıca kendi bünyemizde kurduğumuz yayınevimizle çok sayıda akademik eser basıyoruz. 2025'te 35 yeni kitap bastık, bu sene ise bu sayının 40'ı geçeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Ceylan, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma faaliyetlerinde de büyük bir ivme yakaladıklarını aktararak "2006-2020 arasında 480 bilimsel çalışma yayımlandı. 2021-2026 arasındaki dönemde ise bu sayıyı iki kattan fazla artırarak 1030 bilimsel çalışmaya ulaştırdık." dedi.

Üniversitenin giriş sınavlarına büyük ilgi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde halen 6 bin 399 öğrenci eğitim-öğretim görmeye devam ediyor.

Her yıl temmuz ayının ilk haftasında düzenlenen üniversiteye giriş sınavına öğrenci adayları yoğun ilgi gösterirken, bu yılki üniversiteye giriş sınavı 5 Temmuz'da yapılacak.

Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen giriş sınavına 15 bin aday katılırken, yapılan değerlendirmelerin ardından bu adaylardan yaklaşık 1000 öğrenci üniversitenin farklı fakültelerine yerleştirilmişti.