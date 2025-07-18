Manav, Çocuğun Ölümüne Neden Oldu: Ağırlaştırılmış Müebbet

Gaziantep'te tüfekle ateş açarak 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan manav, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mühsün Taşkın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, hayatını kaybeden Emir Baki Bayındır'ın babası Celal Bayındır, annesi Tülay Bayındır ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki celsede istenen ve dosyaya gelen raporda sanığın akli dengesinin tam olduğunun belirtildiğini hatırlatarak sanığa söz hakkı verdi. Sanık Taşkın, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Duruşma savcısı sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Bayındır ailesinin avukatı, sanığın hedef gözeterek ateş ettiğini ve delilleri yok etmeye çalışarak adaletten kaçmaya çalıştığını, pişmanlık ifadelerinin samimi olmadığını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi avukat da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Taşkın, çocuğun sürekli kendisiyle dalga geçtiğini, çok kez kovaladığını belirterek, son sözü sorulduğunda "size bırakıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mühsün Taşkın'ı "çocuğa kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada indirime yer olmadığına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anne Tülay Bayındır, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok şükür adalet yerini buldu. Oğlumun kanı yerde kalmadı, adalet tecelli etti. Oğlum gelmeyecek ama içimize bir nebze su serpildi." diye konuştu.

Baba Celal Bayındır da sanığın en ağır cezayı aldığını ve adaletin tecelli ettiğini kaydetti.

Olay

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 28 Ağustos 2024'te manav Mühsün Taşkın'ın bir grup çocuğun üzerine tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Emir Baki Bayındır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.