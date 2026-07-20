Manavgat'a 400 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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Manavgat'a 400 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Manavgat\'a 400 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı
20.07.2026 18:28
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Manavgat'taki iç sularda 400 bin sazan yavrusu bırakıldı; ekosistem korunacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iç sulara 400 bin sazan yavrusu suya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 400 bin sazan yavrusu ilçeye getirildi.

Sazan yavruları, ekipler tarafından balık popülasyonunu arttırmak ve su ürünleri ekosistemini korumak amacıyla Manavgat Barajı, Manavgat Irmağı ve Naras Deresi'ne salındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'a 400 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'a 400 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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