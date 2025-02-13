Manavgat’a Otizm Merkezi Kazandırılıyor - Son Dakika
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Manavgat’a Otizm Merkezi Kazandırılıyor

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve hayırsever iş insanı Mehmet Karamancı, Ilıca Mahallesi'nde yapılacak olan 'Manavgat Belediyesi Otizm Merkezi' protokolünü imzaladı. Proje, otizmli bireyler için önemli bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.

13.02.2025 14:49  Güncelleme: 16:03
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile hayırsever iş insanı Mehmet Karamancı, Ilıca Mahallesi'ne yapılacak "Manavgat Belediyesi Otizm Merkezi" projesinin protokolünü imzaladı.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, iş insanı Mehmet Karamancı ile "Manavgat Belediyesi Otizm Merkezi" protokolünü imzaladı. Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan 805 Ada 1 parsel üzerindeki 2115,54 metrekare yüzölçümlü arsaya inşa edilecek olan merkez, otizmli bireyler için önemli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Hayırsever iş insanı Mehmet Karamancı tarafından yapılacak olan proje, hem fiziki hem de sosyal anlamda ilçedeki otizmli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve yaşam kalitelerini iyileştirecek.

Manavgat Belediyesi Otizm Merkezi, idarece hazırlanacak projesine ve ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanmasının ardından merkez, Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecek. Otizm Merkezi, ilçedeki otizmli bireylerin ailelerine büyük bir rahatlık ve destek sunmayı amaçlıyor. Proje ile aileler, çocuklarının gelişim süreçlerinde profesyonel destek alabilecekleri, sosyal hayatlarına adapte olabilecekleri, çeşitli terapilerle rehabilite olabilecekleri bir ortamda vakit geçirebilecekler.

"Manavgat'ı sosyal hizmetler anlamında daha da güçlendirecek"

Başkan Niyazi Nefi Kara, imzalanan protokolün önemini vurgulayarak, "Bu proje, Manavgat için çok değerli bir adım. Otizmli bireylerimizin eğitimine ve gelişimine büyük katkı sağlayacak olan bu merkez, Manavgat'ı sosyal hizmetler anlamında daha da güçlendirecek. Mehmet Karamancı'nın desteğiyle ilçemize kazandıracağımız bu merkez, hem otizmli bireylerimize hem de tüm ilçemize umut olacaktır. Kendisine ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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