Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Add Manavgat'ın Düzenlediği Programa Katıldı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat Şubesi'nin düzenlediği kahvaltılı programa katıldı.

Başkan Vekili Çiçek'in ADD Manavgat Şubesi üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada, ilçede yürütülen sosyal, kültürel ve eğitim odaklı çalışmalara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Dernek üyeleri, özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi, çağdaş değerlerin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik projelerini paylaştı.

Başkan Vekili Çiçek, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle kurduğu iş birliğinin önemine dikkati çekerek, Manavgat'ın gelişimine katkı sağlayan çalışmaların destekçisi olduklarını ifade etti.

Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çiçek, bu tür buluşmaların verimli sonuçlar doğurduğunu belirtti.