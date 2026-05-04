Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Turizm Sezonu Öncesi İlçe Esnafına Ziyaret

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, turizm sezonu öncesinde Evrenseki ve Kumköy esnafını ziyaret etti. Çiçek, "Esnafımızla sahada bir araya gelmek, hem dayanışma kültürümüzü güçlendiriyor hem de sahadaki ihtiyaçları yerinde görmemizi sağlıyor. Tüm planlamalarımızı iş birliği içinde şekillendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Vekili Çiçek'in ilçe esnafına gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem mevcut durum değerlendirildi hem de yaklaşan sezon öncesinde ihtiyaç ve beklentiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Çiçek, esnafla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkati çekerek, "Esnafımızla sahada bir araya gelmek, hem dayanışma kültürümüzü güçlendiriyor hem de sahadaki ihtiyaçları yerinde görmemizi sağlıyor. Tüm planlamalarımızı iş birliği içinde şekillendirmeye devam ediyoruz. Her bir talebi dikkatle değerlendiriyor, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm esnafımıza bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.