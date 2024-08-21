Manavgat Belediye Başkanı, dürüst personeli ödüllendirdi

Güncel

Maymun çiçeği virüsünden hangi yaş grupları daha çok etkileniyor?

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yol kenarında bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Belediye personeli Abdullah Tunç'u, makamında ağırladı. Başkan Kara, "Böyle bir personelimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Hedefimiz herkesin dürüst, namuslu yaşaması; kimsenin, kimsenin cebinde gözünün olmaması" dedi.

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Tunç, Side bölgesinde rutin temizlik mesaisini yaparken Ahmet Arda Aydın'ın düşürdüğü ve içinde yüklü miktarda nakit olan cüzdanı buldu. Tunç, bulduğu cüzdanı mahallesi muhtarı Osman Tüter'e teslim ederek sahibine ulaşmasına aracı oldu. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Tunç'un davranışını ödüllendirmek için kendisine bir altın hediye etti.

Başkan Kara, "Bizim için örnek bir davranış. Böyle bir personelimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Hedefimiz herkesin dürüst, namuslu yaşaması; kimsenin, kimsenin cebinde gözünün olmaması. Bu davranışı için kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisini ödüllendirmek istiyoruz" diye konuştu.