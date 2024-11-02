Manavgat Belediye Başkanı Genç Futbolcuları Ziyaret Etti

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Antalya Elit Grubu'nda altı maçtır yenilmeyen Manavgat Belediyespor U-18 takımını ziyaret ederek, gösterdikleri başarı dolayısıyla sporcuları tebrik etti.

Başkan Kara ve Manavgat Belediyesi Yazı İşleri ve Spor Şube Müdürü Özkan İşbilir, Manavgat Belediyespor U-18 takımını ziyaret etti. Genç futbolcular, Başkan Kara'ya 12 takımdan oluşan Antalya Elit Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayacaklarının sözünü vererek, Manavgat Belediyespor'u Türkiye şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi.

Kara da gençlerin başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bizler Manavgat Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Gençlerin başarısını, spora olan tutkusunu ve azmini oldukça önemsiyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inancım tam. Bugün de onları ziyaret ederek onlara sonuna kadar destek olacağımızı bir kez daha belirtmek istedik. Futbolcularımıza ve teknik kadromuza teşekkür ediyorum. Manavgat, şampiyonların yetiştiği bir kent olacak" dedi.