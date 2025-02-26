Manavgat Belediye Başkanı Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve ekibi, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Vergi bilincinin artırılmasının önemine değinen Başkan Kara, devlet kurumları ile yerel yönetimler arasındaki uyumlu çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

26.02.2025 17:38
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcıları, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret etti.

Başkan Kara ve Belediye Başkan Yardımcıları; Manavgat Vergi Dairesi, Manavgat Mal Müdürlüğü, Manavgat İcra Müdürlüğü ve Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kara ve beraberindekiler ilk olarak Vergi Haftası dolayısıyla Manavgat Vergi Dairesi Müdür Vekili Sultan Küçüktuna'yı ziyaret etti. Başkan Kara, vergi bilincinin toplumsal kalkınma için önemini vurgulayarak, "Toplumun her kesimiyle güçlü bir iş birliği içinde olmak, vergi bilincini artırmak, ilçemizin refah seviyesini yükseltecektir. Sultan Küçüktuna'ya nazik misafirperverliği ve değerli görüşleri için teşekkür ederim" dedi.

Başkan Kara'nın bir sonraki ziyareti, Manavgat Mal Müdürlüğü Müdür Vekili İrfan Acar'a oldu. Başkan Kara, burada, "Manavgat'ın kalkınması için devlet kurumları ve yerel yönetimler arasındaki uyumlu çalışma çok büyük bir önem taşıyor. Hep birlikte, ilçemizin geleceğine değer katacak projelere imza atacağız" diye konuştu.

Başkan Kara, ziyaretlerine Manavgat İcra Müdürü Münevver Koşmaz Çetin ile devam etti. Başka Kara, burada da "Belediye olarak, ilçemiz için yürüttüğümüz projelerde kamu kurumları ile yakın bir iş birliği içinde hareket ediyoruz. Bu sayede halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmetler sunabiliyoruz. Münevver Koşmaz Çetin'e sıcak karşılaması ve verimli sohbeti için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kara, son olarak Manavgat Milli Emlak Müdür Vekili Yaşar Dağlıoğlu Başıbüyük'ü ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin çeşitli ihtiyaçları ve gelecekte hayata geçirilecek projelere ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı. Kara, görüşmede ilçenin daha modern ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için gerekli olan adımların ve stratejilerin masaya yatırıldığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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