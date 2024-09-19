Manavgat Belediye Başkanı, Şampiyon Güreşçiyi Ödüllendirdi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Belediye Güreş Kulübü sporcusu Mehmet Başkan Bozkurt'u ödüllendirdi. Başkan Kara, "Güreş, geleneksel bir spor dalı olarak, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bu anlamda desteklerimiz devam edecek"dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, son olarak 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Tozkoparan Boyu birincisi olarak Ayak Boyu'na yükselen Mehmet Başkan Bozkurt'u ve diğer genç pehlivanları ağırladı. Başkan Kara, Başkan Bozkurt'a iki çeyrek altın takdim etti ve başarılarını kutladı. Ödül töreninde belediye başkan yardımcıları ve Belediye Yağlı Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim de yer aldı.

Kara, "Bugün burada, Manavgat'ımızın evladı olan Mehmet Başkan Bozkurt'u ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezon boyunca göstermiş olduğu üstün performans ve disiplini, bizlere gurur veriyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Güreş, geleneksel bir spor dalı olarak, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bu anlamda desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.